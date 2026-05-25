Гави сравнил Дембеле и Кварацхелию

Полузащитник "Барселоны" Гави оценил уровень вингера "ПСЖ" Хвичи Кварацхелии и сравнил его с рядом известных футболистов.

Как сообщает İdman.Biz, испанец принял участие в тесте Mundo Deportivo, где ему предлагали имена различных игроков, а он должен был определить, превосходят ли они Кварацхелию по уровню игры.

Гави поставил грузинского футболиста выше Майкла Олисе из "Баварии", Луиса Диаса, Джамала Мусиалы, Адемолы Лукмана из "Атлетико", Алехандро Гарначо и Жоао Педро из "Челси", Нико Уильямса из "Атлетика", Винисиуса Жуниора из "Реала", а также Букайо Сака из "Арсенала".

Однако полузащитник "Барселоны" признал, что другой игрок "ПСЖ" Усман Дембеле сейчас превосходит Кварацхелию.

Напомним, что 30 мая ПСЖ сыграет против "Арсенала" в финале Лиги чемпионов. И Дембеле, и Кварацхелия считаются ключевыми фигурами атаки парижского клуба.