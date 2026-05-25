Стало известно, какую зарплату Салах запросил у "Фенербахче"

25 Мая 2026 09:58
Стали известны финансовые условия, которые Мохамед Салах запросил у "Фенербахче".

Как сообщает İdman.Biz, журналист Сенад Ок в эфире YouTube-канала Sporx рассказал о переговорах стамбульского клуба с египетским футболистом.

По его словам, представитель "Фенербахче" Эртан Торуногуллары уже провел встречу с Салахом.

Отмечается, что у 33-летнего нападающего также есть предложение из Саудовской Аравии, однако приоритетом футболиста называется переход в Турцию.

По информации источника, Салах хочет получать в "Фенербахче" 20 миллионов евро в год. Это составляет около 40 миллионов манатов.

