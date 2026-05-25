В Италии жестко оценили сезон "Ювентуса" после дерби

"Ювентус" завершил сезон в Серии А на шестом месте и получил путевку в Лигу Европы.

Как сообщает İdman.Biz, туринский клуб в заключительном туре сыграл вничью в дерби с "Торино" - 2:2

Журналист Ромео Агрести подвел итог одному из самых тяжелых сезонов команды за последние годы.

"Это был сюрреалистичный день. Все, что произошло до матча... Очевидно, надеюсь, что все обойдется наилучшим образом. Потом мы видели перепалку на разминке между игроками "Ювентуса" и болельщиками. Все было очень сюрреалистично, включая саму игру", - заявил Агрести.

По итогам сезона "Ювентус" набрал 69 очков и остался за пределами зоны Лиги чемпионов. В главный еврокубок пробились "Рома" и "Комо". Агрести отметил, что туринцы сами упустили шанс на более высокий результат.

"У нас было пять очков преимущества над прямыми конкурентами - очки, которые мы выбросили в домашних матчах с "Вероной" и "Фиорентиной". Мы знали, что для попадания в Лигу чемпионов нужно чудо. Никто из нас в него не верил", - сказал журналист.

Он также резко оценил игру ряда футболистов "Ювентуса", особенно тех, кто выходил на замену. По мнению Агрести, без голов Душана Влаховича команда оказалась практически беспомощной в атаке.

"Если Влахович не забивает в этой команде, то никто не способен этого сделать. Все голы после его возвращения после травмы забил именно Влахович. Остальные - катастрофа", - подчеркнул он.

Журналист считает, что летняя перестройка для "Ювентуса" неизбежна. По его словам, многие игроки нынешнего состава не должны быть частью команды сезона-2026/27.

"С завтрашнего дня нужно отстраивать "Ювентус" заново", - резюмировал Агрести.