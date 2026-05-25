25 Мая 2026
RU

Сборная Азербайджана U20 начинает сбор в Габале - СПИСОК

Мировой футбол
Новости
25 Мая 2026 10:13
8
Сборная Азербайджана U20 начинает сбор в Габале - СПИСОК

Сборная Азербайджана по футболу среди игроков не старше 20 лет проведет учебно-тренировочный сбор в Габале.

Как сообщает İdman.Biz, подготовка команды пройдет с 25 мая по 10 июня.

В рамках сбора национальная команда будет тренироваться и готовиться к предстоящим матчам и международным турнирам.

В список вызванных футболистов вошли:

  1. Хабиб Хушанов ("Габала")

  2. Афтандил Арыхов ("Сумгайыт")

  3. Айхан Аббасзаде ("Туран Товуз")

  4. Угур Гурбанлы ("Карабах")

  5. Саттар Тагирзаде (Marcet, Испания)

  6. Мурад Гурбанов ("Зиря")

  7. Хазрат Самедов ("Сабах")

  8. Рашад Алышов ("Карабах")

  9. Надир Оруджов ("Сумгайыт")

  10. Ахмед Тарвердиев ("Сабах")

  11. Эльтун Бабазаде ("Карабах")

  12. Зия Шакерханов ("Габала")

  13. Ряван Фейзиев ("Габала")

  14. Алиакбар Рзазаде ("Карабах")

  15. Пюнхан Гасымзаде ("Нефтчи")

  16. Абдулазиз Джаббарлы ("Карабах")

  17. Ибрагим Бабаев ("Барселона", Испания)

  18. Анар Гусейнов ("Сабах")

  19. Али Газибеков ("Карабах")

  20. Гасан Назарли (Кечиорен Spor, Турция)

  21. Гикмет Джабраилзаде ("Карабах")

  22. Шахнур Исмаилов ("Кяпаз")

  23. Нигад Оруджали ("Сумгайыт")

  24. Тогрул Тапдыглы ("Сабах")

Отметим, что больше всего игроков в состав делегировал "Карабах" - семь футболистов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стало известно, какую зарплату Салах запросил у "Фенербахче"
09:58
Мировой футбол

Стало известно, какую зарплату Салах запросил у "Фенербахче"

Египетский форвард хочет получать 20 миллионов евро в год

Патрис Эвра: "Не представляю крах "Сити" после ухода Пепа"
09:43
Мировой футбол

Патрис Эвра: "Не представляю крах "Сити" после ухода Пепа"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" заявил, что горожане останутся сильным

В Италии жестко оценили сезон "Ювентуса" после дерби
09:28
Мировой футбол

В Италии жестко оценили сезон "Ювентуса" после дерби

Туринцы сыграют в Лиге Европы после драматичной развязки Серии А

Альварес недоволен работой с Диего Симеоне - СМИ
09:13
Мировой футбол

Альварес недоволен работой с Диего Симеоне - СМИ

В услугах форварда заинтересованы три клуба

Гвардиола попрощался с "Ман Сити" после 10 лет работы
08:15
Мировой футбол

Гвардиола попрощался с "Ман Сити" после 10 лет работы

55-летний специалист завоевал с клубом 20 трофеев

Холанд — лучший бомбардир АПЛ сезона-2025/2026
07:20
Мировой футбол

Холанд — лучший бомбардир АПЛ сезона-2025/2026

На второй строчке рейтинга расположился Игор Тьяго

Самое читаемое

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов
В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Мая 14:48
Зимние виды спорта

В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ

При этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает, что россияне потеряли талантливого фигуриста

Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"
22 Мая 23:30
Мировой футбол

Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"

Президент каталонцев заявил, что клуб способен претендовать на лучших игроков мира
Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 17:38
Мировой футбол

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре чемпионата Испании будут расставлены все точки над i