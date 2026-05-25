Сборная Азербайджана U20 начинает сбор в Габале - СПИСОК

Сборная Азербайджана по футболу среди игроков не старше 20 лет проведет учебно-тренировочный сбор в Габале.

Как сообщает İdman.Biz, подготовка команды пройдет с 25 мая по 10 июня.

В рамках сбора национальная команда будет тренироваться и готовиться к предстоящим матчам и международным турнирам.

В список вызванных футболистов вошли:

Хабиб Хушанов ("Габала") Афтандил Арыхов ("Сумгайыт") Айхан Аббасзаде ("Туран Товуз") Угур Гурбанлы ("Карабах") Саттар Тагирзаде (Marcet, Испания) Мурад Гурбанов ("Зиря") Хазрат Самедов ("Сабах") Рашад Алышов ("Карабах") Надир Оруджов ("Сумгайыт") Ахмед Тарвердиев ("Сабах") Эльтун Бабазаде ("Карабах") Зия Шакерханов ("Габала") Ряван Фейзиев ("Габала") Алиакбар Рзазаде ("Карабах") Пюнхан Гасымзаде ("Нефтчи") Абдулазиз Джаббарлы ("Карабах") Ибрагим Бабаев ("Барселона", Испания) Анар Гусейнов ("Сабах") Али Газибеков ("Карабах") Гасан Назарли (Кечиорен Spor, Турция) Гикмет Джабраилзаде ("Карабах") Шахнур Исмаилов ("Кяпаз") Нигад Оруджали ("Сумгайыт") Тогрул Тапдыглы ("Сабах")

Отметим, что больше всего игроков в состав делегировал "Карабах" - семь футболистов.