Патрис Эвра: "Не представляю крах "Сити" после ухода Пепа"

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра прокомментировал уход Пепа Гвардиолы из "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal, француз признался, что с сожалением воспринял новость об уходе испанского специалиста.

"Мне грустно. Я разочарован уходом настоящего тренера. Я очень уважаю его работу. Почему я должен радоваться? Структура этого клуба сильнее любого футболиста или тренера. Поэтому, ребята, не радуйтесь этому. Во-первых, не спешите праздновать, потому что я не могу представить, что после этого "Сити" рухнет", - заявил Эвра.

Экс-защитник также назвал Гвардиолу одним из величайших тренеров современного футбола.

"Очень жаль, что такой большой тренер уходит. Я не знаю, останется ли он в Премьер-лиге или отправится в другое место. Для футбола потеря Пепа Гвардиолы - это печально", - отметил француз.

Напомним, что в последнем матче Премьер-лиги под руководством Гвардиолы "Манчестер Сити" уступил "Астон Вилле" со счетом 1:2.