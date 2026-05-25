Альварес недоволен работой с Диего Симеоне - СМИ

Нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанское издание Marca.

По информации источника, аргентинский форвард не чувствует себя комфортно, работая с Диего Симеоне и лично настаивает на трансфере. Отмечается, что три клуба проявляют серьезный интерес к футболисту — "ПСЖ", "Арсенал" и "Барселона".

Представители Хулиана подтвердили, что главный тренер парижан Луис Энрике отправил игроку личное сообщение, а наставник "канониров" Микель Артета также связывался с аргентинцем в период с марта по май. Отмечается, что спортивный директор "сине-гранатовых" Деку также позвонил агенту Альвареса перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов "Атлетико" с "Арсеналом", чтобы сообщить, что "Барселона" была бы заинтересована в трансфере, если бы представилась такая возможность.

В нынешнем сезоне Альварес сыграл 49 встреч, где забил 20 голов и сделал девять ассистов. Контракт Альвареса с "Атлетико" действует до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает 26‑летнего аргентинца в € 90 млн.