25 Мая 2026 07:20
Холанд — лучший бомбардир АПЛ сезона-2025/2026

Завершился розыгрыш английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. По его итогам наибольшее количество голов забил нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Норвежец записал на свой счет 27 голов в 35 матчах, сообщает İdman.Biz.

На второй строчке рейтинга расположился Игор Тьяго из "Брентфорда", забивший 22 мяча в 38 играх, а топ-3 замкнул футболист "горожан" Антуан Семеньо, отметившийся 17 голами в 37 встречах.

По итогам сезона чемпионом Англии стал лондонский "Арсенал", набравший 85 очков, на второй строчке расположился "Манчестер Сити" (78), третье место занял "Манчестер Юнайтед" (71), топ-4 замкнула "Астон Вилла" (65).

