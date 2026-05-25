Гвардиола попрощался с "Ман Сити" после 10 лет работы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола эмоционально отреагировал на то, что покинет команду по окончании сезона. Испанский наставник выступил с прощальной речью после заключительного матча сезона-2025/2026 для "горожан" в рамках 38-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (1:2).

"Я никогда не представлял себе, сколько любви я получу. Для меня было невероятной, огромной честью быть вашим тренером в течение 10 лет. Я испытываю невероятные эмоции. Мой отец сегодня здесь, на трибунах, ему 95 лет — вау! Возможно, он не осознает, но я уверен, что через много лет на этой трибуне, которая выглядит действительно прекрасно, будет имя моей семьи. Это огромная честь. Игроки этого не знают, но я буду там [на трибуне Пепа Гвардиолы] и буду их контролировать! Игроки несут огромную ответственность за поддержание этого уровня, поэтому, надеюсь, они будут бороться, бороться и бороться. Это мой дом", — приводит слова Гвардиолы İdman.Biz.

55-летний Хосеп Гвардиола за 10 лет работы в "Манчестер Сити" завоевал с клубом 20 трофеев, в числе которых шесть побед в чемпионате Англии (сезон-2017/2018, сезон-2018/2019, сезон-2020/2021, сезон-2021/2022, сезон-2022/2023, сезон-2023/2024), победа в Лиге чемпионов (сезон-2022/2023) и другие.