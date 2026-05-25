25 Мая 2026
Сеск Фабрегас: "Четыре года назад наша раздевалка была баром, а теперь мы в Лиге чемпионов"

25 Мая 2026 16:44
Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас эмоционально прокомментировал исторический выход команды в Лигу чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, в последнем туре Серии А "Комо" обыграл "Кремонезе" и завершил сезон на четвертом месте, впервые в современной истории получив путевку в главный клубный турнир Европы.

По словам Фабрегаса, перед решающими матчами он специально мотивировал игроков историей о велогонщике, сумевшем победить вопреки обстоятельствам.

"Перед матчем с "Пармой" я сказал ребятам, что для выхода в Лигу чемпионов нам нужны две победы. Я показал команде видео про велосипедиста, который стартовал шестым, но сумел обойти всех и победить. Мы хотели взять с него пример и сделали это", - заявил испанский специалист.

Фабрегас назвал результат огромным достижением для молодой команды.

"Это большое достижение для очень молодой команды. У нас много игроков младше 23 лет. Президент клуба дал мне полную свободу. Мне приходилось принимать множество решений и постоянно делать сложный выбор", - отметил тренер.

Особенно эмоционально Фабрегас вспомнил, в каком состоянии находился клуб всего несколько лет назад.

"Четыре года назад, когда я пришел сюда как футболист, наша раздевалка была баром. А теперь мы в Лиге чемпионов. Я разговаривал с двумя физиотерапевтами и вспоминал, как мы тренировались - у нас даже не было базы, я уже не помню, где именно мы занимались. Массаж делали прямо в баре, рядом с полем. Все уходили в 12 или 12:30, никто не оставался. А теперь мы четвертые в Серии А. Я очень счастлив из-за того, чего мы добились", - сказал Фабрегас.

Напомним, что "Комо" покинул Серию А еще в 2003 году. После возвращения в элиту спустя более чем 20 лет клуб уже в первом сезоне сумел занять десятое место, а теперь пробился и в Лигу чемпионов.

İdman.Biz
