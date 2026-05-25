25 Мая 2026
В заявке сборной Испании на ЧМ-2026 не оказалось игроков "Реала"

25 Мая 2026 15:44
Сборная Испании по футболу официально объявила состав на чемпионат мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, главный тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте включил в заявку 26 футболистов.

Главной особенностью списка стало отсутствие игроков "Реала". В состав не попал даже защитник Дин Хейсен, которого ранее называли одним из кандидатов на поездку на мундиаль.

Зато "Барселона" получила мощное представительство в сборной. На чемпионат мира отправятся сразу восемь игроков каталонского клуба: Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Педри, Гави, Дани Ольмо, Ферран Торрес, Виктор Муньос и Ламин Ямаль.

Заявка сборной Испании выглядит следующим образом:

Вратари: Унай Симон ("Атлетик"), Давид Райя ("Арсенал"), Жоан Гарсия ("Барселона").

Защитники: Педро Порро ("Тоттенхэм"), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба - "Атлетико"), Эмерик Лапорт ("Атлетик"), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба - "Барселона"), Марк Кукурелья ("Челси"), Алехандро Гримальдо ("Байер").

Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба "Арсенал"), Гави, Педри, Даниэль Ольмо (все - "Барселона"), Фабиан Руис ("ПСЖ").

Нападающие: Алекс Баэна ("Атлетико"), Ферран Торрес, Ламин Ямаль (оба - "Барселона"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Йереми Пино ("Кристал Пэлас"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад"), Виктор Муньос ("Осасуна"), Борха Иглесиас ("Сельта").

İdman.Biz
