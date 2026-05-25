Защитник, интересовавший "Барселону", выбрал "Реал"

Защитник миланского "Интера" Алессандро Бастони согласился на возможный переход в мадридский "Реал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, итальянский футболист выразил готовность присоединиться к "сливочным" на фоне интереса со стороны Жозе Моуринью, который, как ожидается, вскоре возглавит мадридский клуб.

Ранее интерес к Бастони проявляла и "Барселона", однако каталонский клуб смущает стоимость игрока. "Интер" оценивает защитника в 70 миллионов евро.

При этом "Реал" готов выплатить требуемую сумму за одного из лидеров обороны сборной Италии.

В завершившемся сезоне Бастони провел 40 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал шесть результативных передач.

По итогам сезона-2025/26 защитник вместе с "Интером" стал чемпионом Италии и обладателем Кубка страны.

Контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до лета 2028 года.