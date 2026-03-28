28 Марта 2026 21:20
Сенегал, лишившийся победы в Кубке Африки, сделал круг почета с трофеем перед игрой с Перу

Сборная Сенегала показала болельщикам трофей Кубка африканских наций перед товарищеским матчем с национальной командой Перу. Капитан сенегальцев Калиду Кулибали и главный тренер Пап Тиав вынесли кубок на поле стадиона "Стад де Франс" перед началом встречи. Футболисты сделали круг почета с трофеем, сообщает İdman.Biz.

Ранее стало известно, что Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала техническое поражение в финале Кубка Африки со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 90+8-й минуте. Встреча возобновилась спустя 13 минут и завершилась победой сенегальской национальной команды со счетом 1:0 в дополнительное время.

