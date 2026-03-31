Арда Гюлер прогулялся с дочерью главы Федерации футбола Турции - ВИДЕО

31 Марта 2026 14:20
Арда Гюлер прогулялся с дочерью главы Федерации футбола Турции

Юная звезда сборной Турции Арда Гюлер оказался в центре внимания перед матчем против Косово. Кадры, на которых футболист прогуливается по газону стадиона в обнимку с маленькой девочкой, мгновенно разлетелись по интернету, вызвав активные обсуждения болельщиков.

Как сообщает İdman.Biz, личность спутницы игрока мадридского "Реала" была быстро установлена. Девочкой на поле оказалась Эла — дочь президента Федерации футбола Турции (TFF) Ибрагима Хаджиосманоглу. Когда Гюлер появился на поле, она подбежала к нему и дала "пять".

Несмотря на статус официального выезда, кадры неформального общения лидера сборной с дочерью главы федерации привлекли больше внимания прессы, чем сама тренировка. Гюлер в очередной раз подтвердил статус главной медийной фигуры турецкого футбола, чье каждое действие на стадионе "Фадиль Вокри" отслеживалось камерами.

İdman.Biz
