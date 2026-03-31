Марк Кукурелья откровенно высказался об отставке Энцо Марески

Защитник лондонского "Челси" Марк Кукурелья откровенно высказался о январской отставке Энцо Марески, которого на тренерском мостике сменил Лиам Росеньор. Как сообщает İdman.Biz, испанец поставил под сомнение целесообразность этого решения руководства клуба.

"С Энцо Мареской мы чувствовали стабильность, так как работали вместе полтора года. В последние месяцы его работы команда играла почти на автомате — мы четко понимали систему и задачи. Для того чтобы каждый игрок осознал требования тренера, необходим длительный процесс.

Посмотрите на "Арсенал", который сейчас борется за все трофеи. Они работают с Микелем Артетой почти семь лет и, хотя выиграли за это время не так много, доверие к проекту приносит свои плоды. Мы же только начали укреплять связи внутри коллектива, особенно после победы на клубном чемпионате мира, которая сплотила нас с тренером", — отметил Кукурелья.

Защитник подчеркнул, что отставка итальянца стала для раздевалки серьезным ударом: "Если бы решение зависело от меня, я бы не увольнял Мареску. Такие изменения лучше проводить в конце сезона, чтобы у нового тренера была возможность провести полноценную предсезонку. Клуб принял решение, но на нас оно повлияло очень сильно", — заявил Марк Кукурелья.