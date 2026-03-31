Сборная Руанды выиграла турнир ФИФА с игроками "Зиря"

Сборная Руанды, в составе которой выступают футболисты бакинского клуба "Зиря" Лерой-Жак Микельс и Анже Муцинзи, стала победителем международного турнира FIFA Series 2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальную страницу клуба, финальный матч прошел в столице Руанды Кигали на стадионе "Амахоро" и собрал около 45 тысяч зрителей.

В решающей встрече руандийская сборная обыграла команду Эстонии со счетом 2:0. Оба представителя "Зиря" — Микельс и Муцинзи — вышли в стартовом составе национальной команды.

Лерой-Жак Микельс, дебютировавший за сборную в матче против Гренады (4:0) и отметившийся голом, в финале вновь отличился результативными действиями. 30-летний нападающий не только забил мяч, но и отдал голевую передачу, поучаствовав в обоих забитых голах своей команды. По итогам турнира Микельс был признан лучшим игроком соревнований.

Интересно, что в финальном матче приняли участие и другие братья Микельс, выступающие в азербайджанском чемпионате. Игрок "Сабаха" Джой-Ленс Микельс начал встречу в стартовом составе, а футболист "Карван-Евлах" Джой Слайд Микельс вышел на замену во втором тайме.

Успех руандийской сборной с участием легионеров из Азербайджана подчеркивает растущий уровень доверия к азербайджанскому чемпионату со стороны иностранных футболистов и их национальных федераций