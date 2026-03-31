Итальянский военный шпионил за тренировкой Боснии и Герцеговины? - ФОТО

Предматчевое напряжение между сборными Боснии и Герцеговины и Италии достигло пика перед финалом плей-офф чемпионата мира 2026 года. Боснийская сторона спровоцировала громкий скандал, заявив, что итальянский военнослужащий тайно снимал их закрытую тренировку на видео.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на SportMediaset, инцидент произошел на тренировочной базе Бутмир. Солдат в форме миротворческих сил Евросоюза (EUFOR), являющийся гражданином Италии, был замечен за забором со смартфоном в руках в тот момент, когда Эдин Джеко и его партнеры отрабатывали тактические схемы. По имеющимся данным, мужчина не покинул территорию после положенных для прессы 15 минут и продолжил съемку в закрытом режиме.

Футбольная федерация Боснии и Герцеговины уже направила официальную жалобу в EUFOR. Представители федерации подозревают, что это была спланированная акция шпионажа с целью передачи данных штабу сборной Италии, которую возглавляет Дженнаро Гаттузо. В свою очередь, источники в оборонном ведомстве отвергают обвинения, утверждая, что военный просто является футбольным болельщиком и снимал видео для личных целей. На данный момент расследование инцидента продолжается.