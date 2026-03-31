Итальянский военный шпионил за тренировкой Боснии и Герцеговины? - ФОТО

Предматчевое напряжение между сборными Боснии и Герцеговины и Италии достигло пика перед финалом плей-офф чемпионата мира 2026 года. Боснийская сторона спровоцировала громкий скандал, заявив, что итальянский военнослужащий тайно снимал их закрытую тренировку на видео.

Dünya Kubokunda casus şoku: İtalyan əsgər məşqi gizli çəkdi - FOTO

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на SportMediaset, инцидент произошел на тренировочной базе Бутмир. Солдат в форме миротворческих сил Евросоюза (EUFOR), являющийся гражданином Италии, был замечен за забором со смартфоном в руках в тот момент, когда Эдин Джеко и его партнеры отрабатывали тактические схемы. По имеющимся данным, мужчина не покинул территорию после положенных для прессы 15 минут и продолжил съемку в закрытом режиме.

Футбольная федерация Боснии и Герцеговины уже направила официальную жалобу в EUFOR. Представители федерации подозревают, что это была спланированная акция шпионажа с целью передачи данных штабу сборной Италии, которую возглавляет Дженнаро Гаттузо. В свою очередь, источники в оборонном ведомстве отвергают обвинения, утверждая, что военный просто является футбольным болельщиком и снимал видео для личных целей. На данный момент расследование инцидента продолжается.

