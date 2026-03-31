Роман Килиана Мбаппе и Эстер Экспозито оказался под угрозой - ВИДЕО

Личная жизнь нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе вновь оказалась в центре внимания испанских таблоидов. Поводом для новой волны обсуждений послужила последняя активность его предполагаемой возлюбленной, актрисы Эстер Экспозито, которая поделилась в своих социальных сетях кадрами с другим мужчиной.

Как сообщает İdman.Biz, звезда сериала "Элита" выложила в Instagram Stories видео, на котором она проводит время в весьма непринужденной обстановке со своим давним другом и звездным стилистом Виктором Бланко.

Несмотря на то, что Виктор является известным в Мадриде профессионалом и работает со многими знаменитостями, интригующий характер видео заставил фанатов и журналистов задаться вопросом: "Закрыта ли глава в отношениях с Мбаппе?".

Столь открытая демонстрация симпатии к другому человеку, пусть и давнему знакомому, на фоне отсутствия совместных появлений с футболистом выглядит как неоднозначный сигнал.

Пока Килиан Мбаппе хранит молчание, полностью сосредоточившись на решающих матчах "королевского клуба", в прессе вовсю обсуждают возможный финал этого яркого союза. Официальных подтверждений расставания со стороны пары не поступало, однако отсутствие взаимной активности в соцсетях в последние недели лишь подтверждает слухи об охлаждении чувств одной из самых красивых пар испанской столицы.