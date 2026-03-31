Никки Батт призвал "Манчестер Юнайтед" подписать Виктора Осимхена

31 Марта 2026 12:53
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Никки Батт заявил, что Виктор Осимхен, выступающий за "Галатасарай", является самым правильным вариантом для трансфера в английский клуб. Он призвал нигерийского нападающего присоединиться к стану манкунианцев в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz, Батт подчеркнул, что скорость, мощь и умение забивать голы должны поставить Осимхена на первое место в списке приоритетов клуба. По мнению ветерана, тратить время на недоступных или чрезмерно дорогих игроков бессмысленно. "Я приглашаю его в Манчестер Юнайтед. Осимхен — правильный выбор. Он силен, быстр, умеет врываться за спины защитников и великолепен в верховой борьбе", — цитирует Батта издание.

Также Батт отметил, что переход игрока из турецкого чемпионата может быть более выгодным с финансовой точки зрения. Он добавил, что селекционный отдел должен учитывать не только талант, но и фактор адекватной стоимости. В текущем сезоне Виктор Осимхен демонстрирует впечатляющую форму в составе "Галатасарая": в 29 матчах форвард забил 19 голов и сделал семь результативных передач.

