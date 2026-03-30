Очередное фиаско фигуристов или Федерации зимних видов спорта? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Для одиночников, спортивных пар и танцевальных дуэтов сезон 2025/2026 по фигурному катанию официально завершен. Последнее большое соревнование года – чемпионат мира – завершился для Азербайджана на последних местах. Страну представляли Наргиз Сулейманова, Владимир Литвинцев и танцевальный дуэт Саманта Риттер/Даниэль Брикалов.

Ни один из спортсменов не смог отобраться в финальную часть чемпионата мира. Для этого одиночникам необходимо было попасть в топ-24, а танцевальным парам в топ-20.

Более того, по сравнению с чемпионатом мира прошлого года, в результатах наших фигуристов можно наблюдать регресс:

Наргиз Сулейманова

2026 – 49,00 балла и 27-е место из 33;

2025 – 50,97 балла и 25-е место из 33.

Владимир Литвинцев

2026 – 65,10 балла и 31-е место из 36;

2025 – 83,10 балла и 15-е место из 39.

Саманта Риттер/Даниэль Брикалов

2026 – 50,56 балла и 31-е место (последнее);

2025 – 52,30 и 33-е место из 36.

Что касается Наргиз Сулеймановой, то в 2026 году она уже вписала свое имя в историю отечественного спорта, как первая азербайджанка, выступившая на чемпионате Европы. В ее случае речь идет не столько о результате, сколько о представительской и развивающей роли для национального фигурного катания, где преобладают натурализованные спортсмены. Девушка родилась в Германии, а тренируется в Канаде. Выступать за свою историческую родину – Азербайджан – было ее собственным желанием, ради которого ей на какое-то время пришлось приостановить карьеру.

Привлечение же иностранных спортсменов, не имеющих никакой связи с Азербайджаном, носит иной характер. Основной целью такой стратегии должны быть высокие результаты на международных соревнованиях, которые не только повышают престиж государства, но и способствуют популяризации и развитию вида спорта внутри страны.

Именно ради этого Федерация зимних видов спорта Азербайджана должна инвестировать в иностранных спортсменов, а не ради выступлений, о которых сама организация замалчивает. В результате значительная часть населения страны даже не осведомлена о существовании этих спортсменов и, соответственно, не может воспринимать их как пример для подражания или мотивацию для занятий фигурным катанием.

Топ-10 на крупных международных соревнованиях уже было бы отличным результатом для Азербайджана. К этому был близок Владимир Литвинцев в сезоне 2022/2023, заняв 11 место на чемпионате мира. В остальном его результаты нестабильны, и за семь лет представления страны особого прогресса и развития спортсмена не наблюдалось.

На своей второй Олимпиаде Литвинцев набрал 63,63 балла, не прошел в финал и занял последнее, 29-е место – худший результат в истории азербайджанского фигурного катания на Играх. После этого генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Гюнель Бадалова заявила, что судьба сотрудничества с фигуристом будет определена после чемпионата мира. На этих соревнованиях результаты Литвинцева не отличились от олимпийских. Федерация пообещала İdman.Biz в ближайшее время распространить официальное заявление насчет выступления фигуристов на ЧМ.

Интересно, планируют ли в организации также прокомментировать сотрудничество с танцевальным дуэтом Саманта Риттер/Даниэль Брикалов, который также не показал результатов на ЧМ? Это уже их третье крупное соревнование, на котором они выступают под флагом Азербайджана. Помимо двух чемпионатов мира, они участвовали в чемпионате Европы в сезоне 2022/2023, где заняли 18-е место.

Важно подчеркнуть: речь идет не о единственном неудачном выступлении, а о многолетнем отсутствии прогресса, перспективности и соответственно по сути “благотворительности”, которой занимается федерация, обеспечивая натурализованных спортсменов. Если привлекать иностранцев, то тех, кто реально способен бороться за медали или имеет потенциал для этого. Однако практика с россиянкой Вероникой Жилиной, которую Азербайджан пригласил в сборную, показывает, что страны не хотят отпускать перспективных спортсменов. Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отказал ей в переходе из-за отсутствия официального открепительного письма от Федерации фигурного катания на коньках России.

Возникает вопрос: зачем федерация продолжает вкладывать средства в таких натурализированных спортсменов? Почему бы не сосредоточить внимание на воспитании собственных атлетов, продвижении спорта и привлечении качественных тренеров? Тем более, что страна уже располагает ледовой ареной.

Многолетние эксперименты федерации показывают исключительное фиаско. Не пора бы поменять стратегию или признаться, что организация не способна что-либо изменить?