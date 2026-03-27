Победителю ЧЕ в Азербайджане отказали в визе

27 Марта 2026 23:31
Победителю ЧЕ в Азербайджане отказали в визе

Российский ски-альпинист, серебряный призер Олимпийских игр 2026 года и действующий чемпион Европы Никита Филиппов сообщил, что спринт на этапе Кубка мира во Франции стал для него последним международным стартом в текущем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен не получил визу в Швейцарию, где должны пройти следующие соревнования.

"В швейцарской визе нам отказали, поэтому это был заключительный международный старт этого сезона для меня", - написал Филиппов в социальных сетях.

На этапе Кубка мира в Пюи-Сен-Венсане российский спортсмен впервые в сезоне не смог пробиться в финал спринта. Он выступал во втором забеге, где занял шестое место с результатом 3 минуты 40,3 секунды, уступив победителю, швейцарцу Томасу Буссарду, 24,2 секунды.

Отметим, что российский ски-альпинист Никита Филиппов победил в спринте на чемпионате Европы, который в марте текущего года проходил на горнолыжном курорте "Шахдаг" в Азербайджане.

Новости по теме

Азербайджан вновь без финала: фигуристы заняли последнее место на ЧМ
27 Марта 23:15
Зимние виды спорта

Азербайджан вновь без финала: фигуристы заняли последнее место на ЧМ

Саманта Риттер и Даниэль Брикалов представили свой ритм-танец
Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге

Немецкие фигуристы выиграли "золото" чемпионата мира
27 Марта 01:30
Зимние виды спорта

Немецкие фигуристы выиграли "золото" чемпионата мира

Второе место заняли представители Грузии
ЧМ по фигурному катанию: Литвинцев занял 31-е место - ВИДЕО
26 Марта 20:20
Зимние виды спорта

ЧМ по фигурному катанию: Литвинцев занял 31-е место - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский фигурист не прошел в финал

Наргиз Сулейманова не отобралась в следующий этап чемпионата мира - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
25 Марта 19:29
Зимние виды спорта

Наргиз Сулейманова не отобралась в следующий этап чемпионата мира - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Фигуристке не удалось войти в топ-24

Йоханнес Клeбо выступит на этапе Кубка мира в США после сотрясения мозга
21 Марта 22:46
Зимние виды спорта

Йоханнес Клeбо выступит на этапе Кубка мира в США после сотрясения мозга

Лидер сборной подтвердил участие в финальных стартах сезона в Lake Placid

Самое читаемое

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО\ФОТО+ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1