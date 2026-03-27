Победителю ЧЕ в Азербайджане отказали в визе

Российский ски-альпинист, серебряный призер Олимпийских игр 2026 года и действующий чемпион Европы Никита Филиппов сообщил, что спринт на этапе Кубка мира во Франции стал для него последним международным стартом в текущем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен не получил визу в Швейцарию, где должны пройти следующие соревнования.

"В швейцарской визе нам отказали, поэтому это был заключительный международный старт этого сезона для меня", - написал Филиппов в социальных сетях.

На этапе Кубка мира в Пюи-Сен-Венсане российский спортсмен впервые в сезоне не смог пробиться в финал спринта. Он выступал во втором забеге, где занял шестое место с результатом 3 минуты 40,3 секунды, уступив победителю, швейцарцу Томасу Буссарду, 24,2 секунды.

Отметим, что российский ски-альпинист Никита Филиппов победил в спринте на чемпионате Европы, который в марте текущего года проходил на горнолыжном курорте "Шахдаг" в Азербайджане.