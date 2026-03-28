Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира

28 Марта 2026 20:40
Олимпийский чемпион в командном турнире американский фигурист Илья Малинин стал победителем чемпионата мира — 2026. Суммарно за две программы он получил от судей 329,40 и стал трехкратным чемпионом мира.

Как сообщает İdman.Biz, серебряным призером стал представитель Японии Юма Кагияма, набравший 306,67 балла. Тройку лидеров замкнул еще один японец Сюн Сато с 288,54 балла.

Фигурное катание. Чемпионат мира – 2026. Мужчины. Итоговые результаты

1. Илья Малинин (США) — 329,40.

2. Юма Кагияма (Япония) — 306,67.

3. Сюн Сато (Япония) — 288,54.

4. Стивен Гоголев (Канада) — 281,04.

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 271,56.

6. Александр Селевко (Эстония) — 270,42.

