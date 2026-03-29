Неймар готов пойти на радикальные меры ради ЧМ-2026

Нападающий "Сантоса" Неймар готов изменить свой игровой график ради попадания в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Marca, бразильский футболист намерен отказаться от участия в выездных матчах клуба до лета, чтобы снизить риск повторного получения травмы.

Сообщается, что Неймар опасается рецидива повреждения, полученного в прошлом году, и хочет минимизировать нагрузку. В его распоряжении остается семь домашних матчей, чтобы убедить главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти в своей готовности.

Отметим, что окончательный состав "селесао" на чемпионат мира будет объявлен 18 мая. Ранее Анчелотти не включил Неймара в заявку на ближайшие товарищеские встречи, что вызвало широкий резонанс в СМИ.