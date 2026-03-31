Умер Борислав Михайлов - капитан легендарной сборной Болгарии

31 Марта 2026 17:33
Бывший вратарь и капитан сборной Болгарии по футболу Борислав Михайлов скончался в возрасте 63 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на болгарские СМИ, в ноябре 2025 года он перенес инсульт и в последние недели находился в тяжелом состоянии.

Михайлов был ключевой фигурой в истории болгарского футбола. Он провел за национальную команду 102 матча, что долгое время оставалось одним из лучших показателей, а в 60 встречах выводил сборную на поле с капитанской повязкой.

Главным достижением в карьере стала чемпионат мира 1994 года в США, где сборная Болгарии сенсационно дошла до полуфинала и в итоге заняла четвертое место. Михайлов был основным вратарем той команды, которая считается сильнейшей в истории страны.

На клубном уровне он становился чемпионом Болгарии и обладателем национального кубка, выступая за "Левски", а также играл в Португалии, Франции, Англии и Швейцарии, представляя такие клубы, как "Белененсеш", "Мюлуз", "Рединг" и "Цюрих".

После завершения игровой карьеры Михайлов перешел к управленческой деятельности и более 16 лет возглавлял Болгарский футбольный союз, оставаясь одной из самых влиятельных фигур в национальном футболе.

Отметим, что Михайлов также признавался лучшим футболистом Болгарии в 1986 году и принимал участие в чемпионатах мира 1986 и 1994 годов, а также Евро-1996.

