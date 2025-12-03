Warning: opendir(/home/idmanbiz/www/cache/): failed to open dir: No such file or directory in /home/idmanbiz/www/classes/Cache/Lite.php on line 642
"Байер" обыграл "Боруссию" в Дортмунде и вышел в 1/4 финала Кубка Германии - ВИДЕО - İdman və Biz
3 Декабря 2025
RU

"Байер" обыграл "Боруссию" в Дортмунде и вышел в 1/4 финала Кубка Германии - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
3 Декабря 2025 02:23
15
"Байер" обыграл "Боруссию" в Дортмунде и вышел в 1/4 финала Кубка Германии - ВИДЕО

"Байер" на выезде победил дортмундскую "Боруссию" в матче 1/8 финала Кубка Германии — 1:0.

В первом тайме гол забил Ибрахим Маза. Во втором тайме Мартен Террье забил второй мяч гостей, но взятие ворот не было засчитано из-за офсайда.

В параллельном матче "Лейпциг" дома победил "Магдебург" — 3:1.

У хозяев два гола забил Кристоф Баумгартнер, еще один гол на счету Антонио Нусы. У гостей отличился Силас Гнака.

Соперники "Байера" и "Лейпцига" в 1/4 финала Кубка Германии определятся после жеребьевки. Ранее в эту стадию вышли "Герта" и "Санкт-Паули".

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Тоттенхэм" в добавленное время вырвал ничью у "Ньюкасла" - ВИДЕО
02:25
Мировой футбол

"Тоттенхэм" в добавленное время вырвал ничью у "Ньюкасла" - ВИДЕО

"Тоттенхэм" набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице
"Барселона" выиграла у "Атлетико" - ВИДЕО
02:11
Мировой футбол

"Барселона" выиграла у "Атлетико" - ВИДЕО

"Барселона" набрала 37 очков и лидирует в турнирной таблице
"Ювентус" победил "Удинезе" и стал четвертьфиналистом Кубка Италии - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

"Ювентус" победил "Удинезе" и стал четвертьфиналистом Кубка Италии - ВИДЕО

Дважды голы "Ювентуса" были отменены из-за офсайда
"Манчестер Сити" переиграл "Фулхэм", несмотря на четыре пропущенных мяча - ВИДЕО
01:36
Мировой футбол

"Манчестер Сити" переиграл "Фулхэм", несмотря на четыре пропущенных мяча - ВИДЕО

"Сити" с 28 очками располагается на второй строчке
Кобби Майну может перебраться в лондонский гранд
00:36
Мировой футбол

Кобби Майну может перебраться в лондонский гранд

Наиболее вероятным вариантом является краткосрочная аренда Майну
Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории
00:00
Мировой футбол

Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории

Для этого ему потребовалось всего 111 матчей

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа
30 Ноября 14:45
Мировой футбол

В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа

Руководство мерсисайдцев не рассматривает возвращение немецкого специалиста
"Интер Майами" вышел в финал Кубка MLS, разгромив "Нью-Йорк Сити" - ВИДЕО
30 Ноября 09:02
Мировой футбол

"Интер Майами" вышел в финал Кубка MLS, разгромив "Нью-Йорк Сити" - ВИДЕО

Алленде сделал хет-трик, Месси отдал рекордную голевую передачу