"Байер" обыграл "Боруссию" в Дортмунде и вышел в 1/4 финала Кубка Германии - ВИДЕО

"Байер" на выезде победил дортмундскую "Боруссию" в матче 1/8 финала Кубка Германии — 1:0.

В первом тайме гол забил Ибрахим Маза. Во втором тайме Мартен Террье забил второй мяч гостей, но взятие ворот не было засчитано из-за офсайда.

В параллельном матче "Лейпциг" дома победил "Магдебург" — 3:1.

У хозяев два гола забил Кристоф Баумгартнер, еще один гол на счету Антонио Нусы. У гостей отличился Силас Гнака.

Соперники "Байера" и "Лейпцига" в 1/4 финала Кубка Германии определятся после жеребьевки. Ранее в эту стадию вышли "Герта" и "Санкт-Паули".

İdman.Biz