Эрлинг Холанд: "Я горжусь и счастлив"

Эрлинг Холанд: "Я горжусь и счастлив"

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд прокомментировал свой 100-й мяч в АПЛ в матче с "Фулхэмом" (5:4) в XIV туре чемпионата Англии, сообщает İdman.Biz.

"Я горжусь и счастлив, что забил 100 голов в АПЛ. Но когда ты нападающий "Манчестер Сити", ты должен показывать отличную статистику. И это моя работа. Люди должны критиковать меня, если я не забиваю, обычно так и делают, но в конечном итоге, как я уже сказал, я должен забивать!" - приводит BBC слова Холанда.

Отметим, что в текущем сезоне норвежский форвард провел за "Манчестер Сити" 19 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 20 голов и три результативные передачи.

