Линекер сравнил себя с Кейном из "Баварии"

Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер сравнил себя с футболистом "Баварии" и английской национальной команды Харри Кейном.

"Кейн — футболист более высокого уровня, чем я. Забивал, находясь только в штрафной площади. Да, я был полезен в плане базовых элементов игры, но Харри может играть как "десятка". Он способен забивать метров с 40, отдавать замечательные передачи. Я был быстрее Харри, но, несомненно, в целом он лучше", — приводит слова Линекера İdman.Biz со ссылкой на Evening Standard.

В нынешнем сезоне Кейн провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отметился тремя результативными передачами.

