3 Декабря 2025
RU

Сиясет Аскеров: "Для женского футбола это был праздник" - ВИДЕО

Футбол
Новости
3 Декабря 2025 10:07
27
"Благодарю бангладешскую сторону за организацию такого турнира".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт АФФА, об этом заявил главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров после матча с местной командой (2:1) в рамках турнира FIFA Tri Nations Women’s Football Series 2025 в столице Бангладеш, Дакке.

"Местные жители очень тепло нас встретили. Что касается игры, наш соперник оказался достаточно сильным. По моему мнению, они должны были победить Малайзию в первом матче. В том поединке одна ошибка оказалась решающей. Сборная Бангладеш хорошо подготовилась к нашей встрече и хотела одержать победу. В первые 15 минут они оказывали давление по всему полю, создали нам сложные моменты. Это команда, известная своим быстрым контратакующим футболом, и в игре они это показали. Хотя мы открыли счет, вскоре пропустили гол, потому что соперник старался использовать каждую возможность забить гол. Во втором тайме они действовали еще активнее, но наши защитники сыграли надежно и пресекли все атаки. Мы внесли изменения в игровой план и сделали замены - это принесло результат. Думаю, обе команды показали хороший футбол, а зрители на стадионе остались довольны. Для женского футбола это был праздник. И Бангладешская футбольная федерация, и АФФА извлекли из него пользу", - отметил Аскеров.

Отметим, что сборная Азербайджана, обыграв команды Малайзии (2:0) и Бангладеш (2:1), стала победителем турнира FIFA Tri Nations Women’s Football Series 2025.

@idman.biz “Belə bir turnirin təşkilatçılığına görə, Banqladeş tərəfinə təşəkkürümü bildirirəm”. İdman.Biz AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu sözləri qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Siyasət Əsgərov Banqladeşin paytaxtı Dəkkədə təşkil olunan “FIFA Tri Nations Women’s Football Series 2025” turniri çərçivəsində yerli komanda (2:1) ilə keçirilən oyundan sonra açıqlamasında deyib. #azerbaycan #qadin #futbol #oyun #idman ♬ оригинальный звук - Idman və Biz

İdman.Biz

