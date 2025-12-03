3 Декабря 2025
RU

Бразильский защитник сыграл 100-й матч за "Зиря"

Футбол
Новости
3 Декабря 2025 10:37
9
Бразильский защитник сыграл 100-й матч за "Зиря"

Руан Ренато провел 100-й матч за "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, юбилей 31-летнего защитника пришелся на матч 1/8 финала Bizon Кубка Азербайджана.

Бразильский легионер провел на поле все 120 минут встречи с "Нефтчи" (1:0), которая завершилась в дополнительное время. В 100 матчах за "Зиря" Ренато забил девять голов.

Он сыграл 80 матчей (восемь голов) в Премьер-лиге, 10 матчей (один гол) в Bizon Кубке Азербайджане и 10 матчей в еврокубках. Южноамериканец стал девятым игроком в истории "Зиря", достигшим отметки в 100 и более игр.

Отметим, что Руан Ренато дебютировал за клуб 5 августа 2023 года в выездном матче Премьер-лиги против "Карабаха" (1:0).

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Хосеп Гвардиола: "Я лишился волос!"
10:52
Футбол

Хосеп Гвардиола: "Я лишился волос!"

Тренер пошутил после победы "Манчестер Сити" над "Фулхэмом"
Сиясет Аскеров: "Для женского футбола это был праздник" - ВИДЕО
10:07
Футбол

Сиясет Аскеров: "Для женского футбола это был праздник" - ВИДЕО

Главный тренер женской сборной Азербайджана высоко уровень соперников
Кубок Азербайджана: сегодня пройдут три матча
09:23
Футбол

Кубок Азербайджана: сегодня пройдут три матча

Два матча стадии 1/8 финала уже состоялись
Эрлинг Холанд: "Я горжусь и счастлив"
09:08
Футбол

Эрлинг Холанд: "Я горжусь и счастлив"

Норвежский форвард "Манчестер Сити" поделился эмоциями после юбилейного мяча в ворота "Фулхэма"
Дани Ольмо выбыл на три недели из-за вывиха плеча
08:15
Мировой футбол

Дани Ольмо выбыл на три недели из-за вывиха плеча

Трансферная стоимость игрока составляет 60 миллионов евро

Линекер сравнил себя с Кейном из "Баварии"
07:16
Мировой футбол

Линекер сравнил себя с Кейном из "Баварии"

В нынешнем сезоне Кейн провел 20 матчей за клуб во всех турнирах

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа
30 Ноября 14:45
Мировой футбол

В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа

Руководство мерсисайдцев не рассматривает возвращение немецкого специалиста
"Вильярреал" победил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги - ВИДЕО
30 Ноября 19:30
Мировой футбол

"Вильярреал" победил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги - ВИДЕО

"Вильярреал" заработал 32 очка и располагается на третьей строчке