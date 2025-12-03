Бразильский защитник сыграл 100-й матч за "Зиря"

Руан Ренато провел 100-й матч за "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, юбилей 31-летнего защитника пришелся на матч 1/8 финала Bizon Кубка Азербайджана.

Бразильский легионер провел на поле все 120 минут встречи с "Нефтчи" (1:0), которая завершилась в дополнительное время. В 100 матчах за "Зиря" Ренато забил девять голов.

Он сыграл 80 матчей (восемь голов) в Премьер-лиге, 10 матчей (один гол) в Bizon Кубке Азербайджане и 10 матчей в еврокубках. Южноамериканец стал девятым игроком в истории "Зиря", достигшим отметки в 100 и более игр.

Отметим, что Руан Ренато дебютировал за клуб 5 августа 2023 года в выездном матче Премьер-лиги против "Карабаха" (1:0).

İdman.Biz