Хосеп Гвардиола: "Я лишился волос!"

3 Декабря 2025 10:52
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы над "Фулхэмом" со счетом 5:4. "Горожане" повели 5:1 в начале второго тайма, но едва не растеряли преимущество.

Как сообщает İdman.Biz, на 78-й минуте "Фулхэм" забил четвертый мяч, однако на этом остановился.

"Вам понравилось, ребята? Что насчет меня? Понравилось ли мне? Я лишился волос! Боже мой!", – заявил в послематчевой беседе с журналистами Гвардиола.

"Манчестер Сити" сократил отставание от лидирующего в турнирной таблице "Арсенала" до двух очков, однако у "канониров" остается одна игра в запасе.

Отметим, что в субботу, 6 декабря, коллектив Хосепа Гвардиолы примет в родных стенах "Сандерленд".

