Расписание трансляций футбольных матчей на 3 декабря - АФИША

3 декабря

3 декабря

Bizon Кубок Азербайджана

14:00 "Имишли" - "Сабах" (CBC Sport)

14:00 "Шамахы" - "Баку Спортинг"

19:00 "Карабах" - "Карван-Евлах" (CBC Sport)

Кубок Турции

16:30 "Эрокспор" - "Фатих Карагюмрюк" (A Spor)

21:30 "Трабзонспор" - "Ван ББ" (A Spor)

Кубок Италии

18:00 "Аталанта" - "Дженоа" (TRT Spor, Futbol 3, Матч ТВ)

21:00 "Наполи" - "Кальяри" (TRT Spor, Futbol 1)

00:00 "Интер" - "Венеция" (TRT Spor, Futbol 1, Матч ТВ)

Испания, Ла Лига

22:00 "Атлетик" - "Реал Мадрид" (İdman TV, Futbol 2)

Англия, Премьер-лига

23:30 "Вулверхэмптон" - "Ноттингем Форест" (beIN Sports 2)

23:30 "Арсенал" - "Брентфорд" (beIN Sports 3)

00:15 "Лидс" - "Челси" (beIN Sports 2)

00:15 "Ливерпуль" - "Сандерленд" (beIN Sports 4)

