3 Декабря 2025
Расписание трансляций футбольных матчей на 3 декабря - АФИША

Футбол
Новости
3 Декабря 2025 11:21
İdman.Biz представляет расписание футбольных матчей на сегодня и каналы, где их можно будет посмотреть:

3 декабря
Bizon Кубок Азербайджана
14:00 "Имишли" - "Сабах" (CBC Sport)
14:00 "Шамахы" - "Баку Спортинг"
19:00 "Карабах" - "Карван-Евлах" (CBC Sport)

Кубок Турции
16:30 "Эрокспор" - "Фатих Карагюмрюк" (A Spor)
21:30 "Трабзонспор" - "Ван ББ" (A Spor)

Кубок Италии
18:00 "Аталанта" - "Дженоа" (TRT Spor, Futbol 3, Матч ТВ)
21:00 "Наполи" - "Кальяри" (TRT Spor, Futbol 1)
00:00 "Интер" - "Венеция" (TRT Spor, Futbol 1, Матч ТВ)

Испания, Ла Лига
22:00 "Атлетик" - "Реал Мадрид" (İdman TV, Futbol 2)

Англия, Премьер-лига
23:30 "Вулверхэмптон" - "Ноттингем Форест" (beIN Sports 2)
23:30 "Арсенал" - "Брентфорд" (beIN Sports 3)
00:15 "Лидс" - "Челси" (beIN Sports 2)
00:15 "Ливерпуль" - "Сандерленд" (beIN Sports 4)

İdman.Biz

