3 Декабря 2025
Флик проявил уважение к Симеоне после победы "Барселоны" - ВИДЕО

Футбол
Новости
3 Декабря 2025 11:50
Флик проявил уважение к Симеоне после победы "Барселоны" - ВИДЕО

Главный тренер испанской "Барселоны" Ханси Флик после победы над "Атлетико Мадрид" со счетом 3:1 проявил особое уважение к тренеру соперников Диего Симеоне.

Как сообщает İdman.Biz, после эмоционального эпизода, связанного с забитым в последние минуты голом, Флик сразу взял себя в руки и направился к Симеоне. Короткий разговор и дружеское объятие с аргентинским наставником приятно удивили немецкого тренера.

Этот жест показал, что Флик придает большое значение не только спортивным результатам, но и уважению к сопернику. Победа позволила "Барселоне" укрепить свое положение на вершине турнирной таблицы Ла Лиги.

İdman.Biz

