Матеуш Кохальски покинет "Карабах" за семь миллионов евро?

Стала известна возможная стоимость вратаря "Карабаха" Матеуша Кохальски, который попал в трансферный список европейских грандов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на польские СМИ, азербайджанский клуб может потребовать семь миллионов евро за 25-летнего польского голкипера в случае поступления предложения.

По информации источников, Кохальски присоединился к "Карабаху" летом 2024 года. В этом сезоне он провел 15 матчей, пять раз сохранив свои ворота "сухими". Польская пресса отмечает, что клубы "Боруссия Дортмунд" и "Наполи" готовят предложения по трансферу голкипера.

Однако руководитель коммуникационного департамента "Карабаха" Анар Гаджиев в интервью İdman.Biz заявил, что официальных предложений по Кохальски пока нет, и игрок продолжает выступать за команду.

Юсиф Садыглы

İdman.Biz