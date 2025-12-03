3 Декабря 2025
RU

Азербайджанский вратарь подал жалобу в ФИФА на косовский клуб

Азербайджанский футбол
Новости
3 Декабря 2025 20:38
27
Азербайджанский вратарь подал жалобу в ФИФА на косовский клуб

Бывший вратарь сборной Азербайджана Юсиф Иманов обратился в ФИФА с официальной жалобой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, причиной стало нарушение финансовых обязательств со стороны косовского клуба "Малишево", за который азербайджанский голкипер выступал последние три месяца.

По информации источника, клуб, подписавший Иманова в августе этого года, почти три месяца не выплачивал ему заработную плату. В связи с этим голкипер в одностороннем порядке расторг контракт и вернулся в Азербайджан.

Теперь "Малишево" обязана выплатить долг экс-вратарю национальной сборной. В противном случае клубу грозит запрет на трансферы.

После возвращения на родину Иманов подписал контракт с "Кяпазом". Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, то есть до лета следующего года.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Карабах", "Шамахы" и "Сабах" вышли в четвертьфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
21:02
Футбол

"Карабах", "Шамахы" и "Сабах" вышли в четвертьфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Все матчи 1/8 финала Кубка Азербайджана завершатся 4 декабря

Футболистка сборной Азербайджана получила предложения от европейских клубов
20:58
Азербайджанский футбол

Футболистка сборной Азербайджана получила предложения от европейских клубов

Нигяр Мирзалиева рассматривает варианты продолжения карьеры
В Азербайджане юный футболист забил гол в стиле Месси: житель села обратился к АФФА - ВИДЕО
20:00
Азербайджанский футбол

В Азербайджане юный футболист забил гол в стиле Месси: житель села обратился к АФФА - ВИДЕО

Необычный эпизод на молодежном матче привлек внимание болельщиков

Главный тренер "Сабаха": " Не хочу об этом говорить - этот эпизод меня раздражает"
19:11
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Сабаха": " Не хочу об этом говорить - этот эпизод меня раздражает"

Главный тренер отметил характер команды и признался, что не хочет обсуждать спорный момент

Айхан Аббасов ответил Бердыеву: "Мы все должны уважать сборную" - ВИДЕО
18:36
Азербайджанский футбол

Айхан Аббасов ответил Бердыеву: "Мы все должны уважать сборную" - ВИДЕО

Наставник "Шамахы" прокомментировал выход команды в 1/4 финала Кубка Азербайджана

Сербский клуб хочет оформить трансфер игрока сборной Азербайджана
17:38
Футбол

Сербский клуб хочет оформить трансфер игрока сборной Азербайджана

Ислам Гасанов может перейти в "Графичар" на постоянной основе

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС
1 Декабря 16:28
Другие

Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС

Крикет-клуб в Азербайджане сейчас развивают около 50 экспатов из Пакистана и Индии

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"
2 Декабря 10:24
Футбол

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"

Хорватский полузащитник поделился подробностями переговоров
Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге
2 Декабря 10:54
Дзюдо

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге

Несмотря на неудачное выступление на недавнем турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, азербайджанские дзюдоисты остаются в числе лучших