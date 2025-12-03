Азербайджанский вратарь подал жалобу в ФИФА на косовский клуб

Бывший вратарь сборной Азербайджана Юсиф Иманов обратился в ФИФА с официальной жалобой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, причиной стало нарушение финансовых обязательств со стороны косовского клуба "Малишево", за который азербайджанский голкипер выступал последние три месяца.

По информации источника, клуб, подписавший Иманова в августе этого года, почти три месяца не выплачивал ему заработную плату. В связи с этим голкипер в одностороннем порядке расторг контракт и вернулся в Азербайджан.

Теперь "Малишево" обязана выплатить долг экс-вратарю национальной сборной. В противном случае клубу грозит запрет на трансферы.

После возвращения на родину Иманов подписал контракт с "Кяпазом". Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, то есть до лета следующего года.

İdman.Biz