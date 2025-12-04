"Интер" разгромил "Венецию" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии - ВИДЕО

"Интер" уверенно вышел в четвертьфинал Кубка Италии, одержав разгромную победу над "Венецией" со счетом 5:1 в матче 1/8 финала турнира, сообщает İdman.Biz.

Миланцы начали встречу максимально активно: на 18-й минуте Анди Диуф открыл счет, а уже через две минуты Франческо Эспозито удвоил преимущество. К середине первого тайма "Интер" полностью контролировал игру, и Маркус Тюрам сделал счет 3:0.

Во втором тайме французский нападающий оформил дубль, забив свой второй мяч на 51-й минуте. "Венеция" смогла ответить лишь голом Ричи Саградо на 66-й минуте, однако вскоре Анж-Йоан Бонни восстановил комфортное преимущество хозяев - 5:1.

"Интер" уверенно проходит в число восьми сильнейших команд турнира. Ранее путевки в четвертьфинал оформили "Ювентус", "Аталанта" и "Наполи".

İdman.Biz