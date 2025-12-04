"Бавария" прошла "Унион" в драматичном матче с двумя автоголами и двумя пенальти - ВИДЕО

В Берлине завершился один из самых напряженных матчей 1/8 финала Кубка Германии: "Бавария" обыграла "Унион" со счетом 3:2 на стадионе "Ан дер Альтен Ферстерай". Игра получилась богатой на автоголы, пенальти и резкие повороты сюжета, передает İdman.Biz.

Счет был открыт уже на 12-й минуте - нападающий хозяев Ильяс Анса отправил мяч в собственные ворота. На 25-й минуте Харри Кейн удвоил преимущество мюнхенцев. "Унион" вернулся в игру на 40-й минуте, когда Леопольд Кверфельд реализовал пенальти. Однако перед самым перерывом команда вновь оказалась в сложной ситуации: Диогу Лейте срезал мяч в свои ворота - 1:3.

Во втором тайме "Унион" получил шанс сократить разрыв, и Кверфельд вновь забил с пенальти на 55-й минуте. Несмотря на давление хозяев, "Бавария" удержала победу и вышла в четвертьфинал турнира.

Действующим обладателем Кубка Германии остается "Штутгарт", победивший в прошлом финале "Арминию" со счетом 4:2.

İdman.Biz