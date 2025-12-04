Артета прокомментировал еще одну травму защитника

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о травме испанского защитника команды Кристьяна Москеры в матче XIV тура английской Премьер-лиги с "Брентфордом" (2:0).

Как сообщает İdman.Biz, 21-летний испанец был заменен на 44-й минуте встречи.

"Мы потеряли Габриэля, потом Салиба… а теперь еще и Москера получил травму. Нужно подождать и посмотреть. Вероятно, это часть колена или лодыжки. Мы не знаем. Москера не смог точно рассказать, что произошло, но он не смог продолжать игру", - приводит слова Артеты журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, ранее из состава из-за различных повреждений выбыла основная пара центральных защитников: Вильям Салиба и Габриэл Магальяйнс.

İdman.Biz