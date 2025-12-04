4 Декабря 2025
RU

Артета прокомментировал еще одну травму защитника

Футбол
Новости
4 Декабря 2025 09:11
16
Артета прокомментировал еще одну травму защитника

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о травме испанского защитника команды Кристьяна Москеры в матче XIV тура английской Премьер-лиги с "Брентфордом" (2:0).

Как сообщает İdman.Biz, 21-летний испанец был заменен на 44-й минуте встречи.

"Мы потеряли Габриэля, потом Салиба… а теперь еще и Москера получил травму. Нужно подождать и посмотреть. Вероятно, это часть колена или лодыжки. Мы не знаем. Москера не смог точно рассказать, что произошло, но он не смог продолжать игру", - приводит слова Артеты журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, ранее из состава из-за различных повреждений выбыла основная пара центральных защитников: Вильям Салиба и Габриэл Магальяйнс.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Кубок Азербайджана: сегодня завершится стадия 1/8 финала
09:41
Футбол

Кубок Азербайджана: сегодня завершится стадия 1/8 финала

В последний игровой день состоятся три матча
Неймар высказался о своем будущем в "Сантосе"
09:26
Футбол

Неймар высказался о своем будущем в "Сантосе"

Бразильский форвард подчеркнул, что хочет продолжить выступать за клуб
Эммануэль Пети раскритиковал оборону "Барселоны": "С такими защитниками Лигу чемпионов не выиграть"
08:13
Мировой футбол

Эммануэль Пети раскритиковал оборону "Барселоны": "С такими защитниками Лигу чемпионов не выиграть"

Экс-футболист сборной Франции уверен, что команда слишком зависит от Ламина Ямаля

Левандовски и Холанд возглавили рейтинг лучших бомбардиров Европы без учета пенальти
06:09
Мировой футбол

Левандовски и Холанд возглавили рейтинг лучших бомбардиров Европы без учета пенальти

Поляк стал единственным игроком, достигшим отметки в 144 гола с игры за десятилетие

Абубакар рассказал, почему выбрал "Нефтчи", и оценил уровень Премьер-лиги Азербайджана - ВИДЕО
04:00
Азербайджанский футбол

Абубакар рассказал, почему выбрал "Нефтчи", и оценил уровень Премьер-лиги Азербайджана - ВИДЕО

Камерунский форвард заявил, что лига кажется простой только со стороны, но на деле она конкурентная и сложная

АПЛ: "Лидс Юнайтед" переиграл "Челси" - ВИДЕО
02:23
Мировой футбол

АПЛ: "Лидс Юнайтед" переиграл "Челси" - ВИДЕО

Победа позволила хозяевам покинуть зону вылета

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"
2 Декабря 10:24
Футбол

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"

Хорватский полузащитник поделился подробностями переговоров
Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге
2 Декабря 10:54
Дзюдо

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге

Несмотря на неудачное выступление на недавнем турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, азербайджанские дзюдоисты остаются в числе лучших