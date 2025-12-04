Абубакар рассказал, почему выбрал "Нефтчи", и оценил уровень Премьер-лиги Азербайджана - ВИДЕО

Нападающий "Нефтчи" и сборной Камеруна Венсан Абубакар раскрыл детали своего перехода в бакинский клуб и рассказал, какие факторы повлияли на его решение. Об этом он сообщил в интервью турецкому комментатору Эртему Шенеру, передает İdman.Biz.

По словам форварда, перед подписанием контракта он проконсультировался как с руководством клуба, так и с защитником сборной Турции Чагларом Севером:

"Перед тем как перейти в "Нефтчи", я поговорил с исполнительным директором клуба Дженком Сюмером и с Чагларом Сеюнджю. Они очень положительно отзывались о команде, говорили, что это большой клуб. Я давно знаю Дженка Сюмера по его работе в "Бешикташе" и это сделало мое решение проще".

Абубакар также высоко оценил уровень Азербайджанской Премьер-лиги и организацию работы в "Нефтчи":

"Если говорить об Азербайджанской Премьер-лиге, то со стороны она может казаться легкой, но на самом деле все совсем не так - это сложный и конкурентный чемпионат. Азербайджан - очень красивая страна. Люди здесь с большим уважением относятся к футболу. С того момента, как я пришел в клуб, я вижу, что все организовано на высоком уровне, корпоративная структура стала намного лучше".

İdman.Biz