3 Декабря 2025
RU

Азербайджанский футбол
Новости
3 Декабря 2025 23:00
Новый глава Судейского комитета АФФА подтвердил ошибку арбитра в XIII туре - ВИДЕО

В Азербайджане продолжают активно обсуждать арбитраж XIII тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, новый председатель Судейского комитета АФФА Рагим Гасанов официально прокомментировал спорные эпизоды, возникшие сразу в нескольких матчах тура.

Гасанов рассмотрел моменты из пяти встреч:
"Туран Товуз" – "Нефтчи" (0:0),
"Имишли" – "Сабах" (0:3),
"Карабах" – "Карван-Евлах" (2:0),
"Шамахы" – "Сумгайыт" (1:2),
"Габала" – "Араз-Нахчыван" (2:1).

Особенно резонансным стал эпизод в матче "Туран Товуз" – "Нефтчи". По словам Гасанова, главный арбитр Фарид Гаджиев ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев. После вмешательства VAR решение было корректно изменено, что специалист также отметил как правильный шаг.

Гасанов подчеркнул, что подобный анализ будет проводиться регулярно, чтобы повысить качество судейства и обеспечить максимальную прозрачность арбитражных решений в чемпионате страны.

İdman.Biz

