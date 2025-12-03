Физули Мамедов: "Победить "Карабах" очень сложно"

Главный тренер "Карван-Евлаха" Физули Мамедов прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу против "Карабаха", сообщает İdman.Biz.

"Матчи против "Карабаха" всегда проходят напряженно и очень сложно. Сегодня футболисты сыграли самоотверженно - мы увидели на поле действительно боевой "Карван-Евлах". Победить "Карабах" крайне трудно. Мы завершили выступление в Кубке Азербайджана, и теперь всю нашу концентрацию направим на игры Мисли Премьер-лиги", - заявил на пресс-конференции Мамедов.

Напомним, что встреча "Карабах" - "Карван-Евлах" завершилась уверенной победой агдамской команды со счетом 3:0. Коллектив из Евлаха завершил борьбу в турнире на стадии 1/8 финала.

İdman.Biz