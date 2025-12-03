3 Декабря 2025
Гурбан Гурбанов: "Похоже, "Карван-Евлах" очень хорошо проанализировал нашу игру"

Азербайджанский футбол
Новости
3 Декабря 2025 22:34
14
Гурбан Гурбанов: "Похоже, "Карван-Евлах" очень хорошо проанализировал нашу игру"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал победу своей команды над "Карван-Евлахом" (3:0) в матче 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу, передает İdman.Biz.

"Поздравляю своих футболистов с победой. Мы действительно продемонстрировали дисциплинированную игру. В подобных матчах важно сохранять терпение. Четыре дня назад мы уже встречались с этим соперником, и видно, что "Карван-Евлах" хорошо нас проанализировал. На протяжении 80 минут мы не могли забить, хотя моменты создавали - не хватало точности. Такие игры иногда идут на пользу футболистам: соперник отлично тебя знает и не дает пространства", - заявил Гурбанов.

Наставник также поблагодарил болельщиков и пожелал удачи сопернику:
"Спасибо нашим фанатам за поддержку. Желаю успехов "Карван-Евлаху" и Физули Мамедову".

Напомним, "Карабах" победил со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал, где сыграет против "Шамахы".

İdman.Biz

