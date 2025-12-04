Неймар высказался о своем будущем в "Сантосе"

Нападающий "Сантоса" Неймар высказался о своем будущем на фоне истекающего соглашения с клубом, которое рассчитано до 31 декабря 2025 года, сообщает İdman.Biz.

"Мой приоритет всегда отдается "Сантосу", - приводит слова Неймара журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, в матче 37-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Сантос" разгромил "Жувентуде" со счетом 3:0, 33-летний бразилец оформил хет-трик. В текущем же сезоне нападающий провел за "Сантос" 29 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 11 голов и четыре результативные передачи.

İdman.Biz