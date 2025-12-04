4 Декабря 2025
Левандовски и Холанд возглавили рейтинг лучших бомбардиров Европы без учета пенальти

Мировой футбол
Новости
4 Декабря 2025 06:09
19
Статистический портал StatMuse опубликовал рейтинг лучших бомбардиров топ-5 европейских лиг за последние десять лет без учета голов с пенальти. Лидером списка стал нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски, передает İdman.Biz.

На счету форварда - 144 мяча, забитых исключительно с игры. Второе место занимает нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, который отличился 137 раз. Третью позицию в рейтинге занимает игрок "Реала" Килиан Мбаппе - 133 гола.

Четвертую строчку удерживает нападающий "Баварии" Гарри Кейн, записавший на свой счет 122 результативных удара.

Отмечается, что ни одному другому футболисту Европы не удалось преодолеть планку в 99 голов с игры за последнее десятилетие - дистанция между лидирующей четверкой и остальными игроками остается значительной.

İdman.Biz

