Эммануэль Пети раскритиковал оборону "Барселоны": "С такими защитниками Лигу чемпионов не выиграть"

Эммануэль Пети раскритиковал оборону "Барселоны": "С такими защитниками Лигу чемпионов не выиграть"

Бывший игрок "Челси" и сборной Франции Эммануэль Пети заявил, что "Барселона" не сможет претендовать на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов из-за слабой игры в обороне, передает İdman.Biz ссылкой на Snabbare.

По мнению Пети, каталонцы слишком зависят от Ламина Ямаля:
"Все зависит от Ямаля. В команде есть хорошие футболисты, но нет игроков мирового уровня, как Месси в свое время".

Он подчеркнул, что при текущем уровне обороны рассчитывать на титул невозможно:
"Можно ли выиграть Лигу чемпионов с такими защитниками? Ни в коем случае! Они слишком много пропускают. Вспомните полуфиналы с "Интером": как можно пропустить семь голов? Да, они забили шесть, но уберите Ямаля - что останется у "Барселоны"? Атака хороша, но защита - нет. Это казино: они поставили все на Ламина".

Пети уверен, что юный талант не сможет тащить клуб в одиночку:
"С огромным уважением к Месси: он тоже не выиграл бы ЛЧ без Хави, Иньесты, Пуйоля и других легенд".

