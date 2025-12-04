Травмы в "Реале": два игрока основы выбыли из строя

Два футболиста мадридского "Реала" - защитник Трент Александер-Арнольд и полузащитник Эдуарду Камавинга - получили травмы в перенесенном матче XIX тура Ла Лиги с "Атлетиком" (3:0).

Как сообщает İdman.Biz, у Александер-Арнольда подозрение на травму подколенного сухожилия.

В зависимости от степени травмы он может пропустить от одной до шести недель. В свою очередь, Камавинга испытывает проблемы с лодыжкой. Отмечается, что в "Реале" считают обе проблемы "тревожными", несмотря на то что результаты официальных медицинских тестов еще не были объявлены.

Напомним, что по ходу встречи с бискайцами оба игрока покинули поле досрочно. Англичанин был вынужден попросить замену на 55-й минуте. Он покидал поле, прихрамывая. Камавинга был заменен на 69-й минуте.

