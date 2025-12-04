4 Декабря 2025
RU

Арестован сотрудник спортивного клуба "Нефтчи"

Футбол
Новости
4 Декабря 2025 11:55
24
Арестован сотрудник спортивного клуба "Нефтчи"

Лицо, написавшее оскорбительные комментарии в социальных сетях, привлечено к ответственности.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Qafqazinfo, установлено, что оскорбительные высказывания, оставленные под видео конфликта между представителями строительной компании и местными жителями, написал Ровшан Гулиев, 1961 года рождения.

Житель Сумгайыта, работающий в общественном объединении спортивный клуб "Нефтчи", был задержан в Насиминском районе. В отношении него составлен протокол в соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях.

Отправленный в Насиминский районный суд Гулиев признал свою вину: "В социальной сети под видеозаписью я использовал непристойные выражения в адрес сотрудников строительной компании, потому что, по моему мнению, они ударили пожилую женщину. Я глубоко сожалею об этом".

Суд постановил назначить Гулиеву административный арест на 20 суток.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Сложный период для Родриго - 31 матч без голов и расставание с девушкой - ФОТО
13:27
Футбол

Сложный период для Родриго - 31 матч без голов и расставание с девушкой - ФОТО

Бразильский форвард "Реала" не забивает с марта
Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста
Диого Жота сегодня должен был бы отпраздновать свое 29-летие
12:10
Футбол

Диого Жота сегодня должен был бы отпраздновать свое 29-летие

Нападающий "Ливерпуля" погиб вместе с братом
"Галатасарай" принял решение по Икарди
11:11
Футбол

"Галатасарай" принял решение по Икарди

Икарди потерял доверие "Галатасарая" после дерби
Расписание трансляций футбольных матчей на 4 декабря - АФИША
10:56
Футбол

Расписание трансляций футбольных матчей на 4 декабря - АФИША

İdman.Biz представляет список футбольных матчей
Травмы в "Реале": два игрока основы выбыли из строя
10:26
Футбол

Травмы в "Реале": два игрока основы выбыли из строя

Защитник и полузащитник получили повреждения, которые могут вынудить их пропустить несколько недель

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"
2 Декабря 10:24
Футбол

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"

Хорватский полузащитник поделился подробностями переговоров
Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге
2 Декабря 10:54
Дзюдо

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге

Несмотря на неудачное выступление на недавнем турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, азербайджанские дзюдоисты остаются в числе лучших