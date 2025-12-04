Арестован сотрудник спортивного клуба "Нефтчи"

Лицо, написавшее оскорбительные комментарии в социальных сетях, привлечено к ответственности.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Qafqazinfo, установлено, что оскорбительные высказывания, оставленные под видео конфликта между представителями строительной компании и местными жителями, написал Ровшан Гулиев, 1961 года рождения.

Житель Сумгайыта, работающий в общественном объединении спортивный клуб "Нефтчи", был задержан в Насиминском районе. В отношении него составлен протокол в соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях.

Отправленный в Насиминский районный суд Гулиев признал свою вину: "В социальной сети под видеозаписью я использовал непристойные выражения в адрес сотрудников строительной компании, потому что, по моему мнению, они ударили пожилую женщину. Я глубоко сожалею об этом".

Суд постановил назначить Гулиеву административный арест на 20 суток.

İdman.Biz