5 Декабря 2025
Лапорта заявил, что не планирует переизбираться на пост президента "Барселоны"

Мировой футбол
Новости
5 Декабря 2025 08:14
Жоан Лапорта заявил, что не планирует переизбираться на пост президента футбольного клуба "Барселона".

Действующий срок полномочий 63‑летнего Лапорты истечет в 2027 году, сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Marca.

"Я не планирую переизбираться, не говоря о том, что я уже не молод", - заявил Лапорта.

Лапорта занимает должность президента клуба с марта 2021 года. Ранее испанец руководил "Барселоной" с 2003 по 2010 год. В годы руководства Лапорты "сине‑гранатовые" шесть раз становились чемпионами Испании, трижды брали Кубок и пять раз Суперкубок страны, а также дважды побеждали в Лиге чемпионов.

