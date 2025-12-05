Лапорта заявил, что не планирует переизбираться на пост президента "Барселоны"

Жоан Лапорта заявил, что не планирует переизбираться на пост президента футбольного клуба "Барселона".

Действующий срок полномочий 63‑летнего Лапорты истечет в 2027 году, сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Marca.

"Я не планирую переизбираться, не говоря о том, что я уже не молод", - заявил Лапорта.

Лапорта занимает должность президента клуба с марта 2021 года. Ранее испанец руководил "Барселоной" с 2003 по 2010 год. В годы руководства Лапорты "сине‑гранатовые" шесть раз становились чемпионами Испании, трижды брали Кубок и пять раз Суперкубок страны, а также дважды побеждали в Лиге чемпионов.

İdman.Biz