5 Декабря 2025
Месси о статистике: "Я живу футболом, а не цифрами"

5 Декабря 2025 12:05
Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси высказался по поводу своего отношения к статистике, сообщает İdman.Biz.

"Сегодня люди много внимания уделяют статистике, а я лично ее не очень люблю. Не считаю, что мне обязательно нужно отдать голевую передачу или забить гол, чтобы побить рекорд или превзойти кого-то. Я живу футболом и наслаждаюсь им. Мне нравится быть важным игроком и максимально вовлеченным в ход матча. Но я играю не ради этого и никогда не придавал этому значения", - приводит слова Месси ESPN.

В текущем сезоне аргентинец провел за "Интер Майами" в МЛС 33 матча, в которых записал на свой счет 35 голов и 21 результативную передачу.

İdman.Biz

