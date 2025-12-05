Месси о статистике: "Я живу футболом, а не цифрами"

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси высказался по поводу своего отношения к статистике, сообщает İdman.Biz.

"Сегодня люди много внимания уделяют статистике, а я лично ее не очень люблю. Не считаю, что мне обязательно нужно отдать голевую передачу или забить гол, чтобы побить рекорд или превзойти кого-то. Я живу футболом и наслаждаюсь им. Мне нравится быть важным игроком и максимально вовлеченным в ход матча. Но я играю не ради этого и никогда не придавал этому значения", - приводит слова Месси ESPN.

В текущем сезоне аргентинец провел за "Интер Майами" в МЛС 33 матча, в которых записал на свой счет 35 голов и 21 результативную передачу.

İdman.Biz