В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

4 Декабря 2025 22:28
13
В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

Житель Азербайджана на протяжении длительного времени подвергался систематическому физическому насилию со стороны своей супруги, профессиональной спортсменки.

Как сообщает İdman.Biz, об этом в социальных сетях заявил адвокат Тогрул Аллахъяров.

По его словам, мужчина обратился в суд с жалобой на домашнее насилие, после чего в его пользу был выдан охранный ордер. Согласно решению суда, женщине временно запрещено приближаться к супругу.

Отметим, что данный случай стал одним из редких эпизодов домашнего насилия (где пострадавшей стороной является мужчина - прим. ред.), зарегистрированных в стране.

İdman.Biz

