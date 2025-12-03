3 Декабря 2025
Forbes назвал 30 самых перспективных молодых спортсменов

Другие
Новости
3 Декабря 2025 17:23
15
Forbes назвал 30 самых перспективных молодых спортсменов

Forbes USA опубликовал рейтинг “30 до 30” в категории “Спорт”, в который вошли 15 действующих спортсменов и 15 руководителей.

Как сообщает İdman.Biz, среди них двукратная победительница турниров из серии Большого шлема Коко Гауфф, фигурист Илья Малинин, MVP НБА Шей Гилджес-Александер и звезда WNBA Пейдж Бьюкерс.

Список также включает молодых предпринимателей, меняющих спорт с помощью технологий: соучредитель Camb.ai Акшат Пракаш разрабатывает платформу для перевода спортивных трансляций на 150 языков, стартап Trainwell помогает отслеживать технику упражнений через носимые устройства, а OneCourt создал “тактильные трансляции” для незрячих болельщиков.

Многие лауреаты расширяют доступ к спорту: Кайл Сулкар и Захария Томас производят доступное спортивное оборудование, Кэти Калдерон создает персонализированные клюшки для женщин, а Хэлли Мартин соучредила первую профессиональную женскую лигу по регби в США.

İdman.Biz

