Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи

Заслуженный тренер, основоположник каратэ и джиу-джитсу в Азербайджане Мирали Сеидов находится в критическом состоянии.

Об этом İdman.Biz сообщил его сын Техран Сеидов.

По словам мужчины, Мирали муаллим уже долгое время борется с раком четвертой стадии и сахарным диабетом: “Когда отец узнал о раке, он так перепугался, что у него развился сахарный диабет. Затем появились метастазы, а также из-за диабета он потерял зрение на один глаз, и у него возникли серьезные проблемы с ногой. Врачи рекомендуют ампутацию”.

Семья не знала, за что взяться в первую очередь, а затем выяснилось, что на фоне приема множества препаратов и химиотерапии у него начали отказывать почки.

Уже сегодня вечером Мирали Сеидову предстоит перенести операцию на почках. Как говорит его сын, “это только начало” – впереди остаются другие проблемы со здоровьем, которые необходимо решать.

Операция на почки стоит 10 тысяч манатов, семья Мирали Сеидова смогла оплатить лишь половину, сейчас они остались должны больнице 5 тысяч манатов.

İdman.Biz призывает всех неравнодушных помочь заслуженному тренеру, внесшему огромный вклад в развитие боевых искусств в Азербайджане.

Перечислить помощь можно на нижеотмеченный номер банковской карты Leo Bank:

4098 58445854 7005

Связаться с Техраном Сеидовым можно по номеру +994 55 750 81 01.

Лейла Эминова

İdman.Biz